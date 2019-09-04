Yeni Bi’ Fest bu yıl ilk kez İzmir Arena’da

Yeni Bi’ Fest bu yıl ilk kez İzmir Arena’da

Açık hava gazinosu Yeni Bi’ Fest, bu yıl ilk kezİzmir’de düzenlenecek. Festivalde Sıla ve Gökhan Tepe sahne alacak.

Bir döneme damgasını vuran gazino kültürünü geleneksel ritüelleriyle günümüze taşıyan Yeni Bi' Fest, 4 Eylül'de İzmir Arena'da düzenlenecek. Festivalde Sıla ve Gökhan Tepe, İzmirlilerle buluşacak.

Özel orkestrası ve repertuarıyla hayranlarına farklı bir gazino deneyimi yaşatmaya hazırlanan Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez İzmirliler için Yeni Bi' Fest'te seslendirecek.

Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, kendi seslendirdiği parçalarının yanında Dem’li Şarkılar adını verdiği 70 ve 80’li yıllara damgasını vuran sanat müziği eserlerini de seslendirecek.