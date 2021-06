Yeni bir antik insan türü bulundu

İsrail’de bilim insanları yeni bir antik insan türü keşfetti. Ramla kenti yakınlarında yürütülen çalışmalarda 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türü bulunduğu duyuruldu.

Araştırma ekibi, bulunan kalıntının Avrupa’da Neandertallere ve Asya’daki diğer insanlara kıyasla daha eski bir türden geldiğini düşünüyor. Bilim insanları keşfe “Nesher Ramla Homo Type” adını verdiklerini belirtirken, bunların çok eski bir insan grubunun son üyelerinden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.





İLK ÜYELERİ 400 BİN YIL ÖNCE

Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Hila May, yapılan çalışmanın insanlığın gelişimine ışık tuttuğunu belirtti. May, yeni bulunan türün yerel bir grup olduğunu ifade ederken, Nesher Ramla Homo grubunun ilk üyelerinin yaklaşık 400 bin yıl önce Yakın Doğu'da bulunduğunu vurguladı. Dr. May ayrıca, bu insanların Neandertallerin ataları olabileceğini öne sürdü.

