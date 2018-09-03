Yeni Deniz Mecmuası 11. sayısıyla raflarda

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Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası'nın 11. sayısı, derginin yayın kurulu üyesi Cem Gürdeniz'in genç yaşta hayatını kaybeden annesi Rahime Gürdeniz'in “Toprak Gemi” ve Yannis Ritsos'un, “Üçlük” şiiriyle açılıyor. Yavrusunun doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiyle dünyanın gündemine oturan Tahlequah isimli, J35 olarak da adlandırılan bir orkanın yasını kapak konusuna taşıyan Yeni Deniz Mecmuası'nda bu haberin uyandırdığı hisleri Nermin Yıldırım, Bedia Ceylan Güzelce, Feridun Andaç ve Haydar Ergülen yazdı.

Derginin yeni sayısında hüznün yanı sıra heyecanlandıran bir keşfin haberi verildi: Ağustos ayında Beylikdüzü'nde başlayan kazılarda MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan antik limanın açığa çıkması…

Deniz kültürü rüzgârıyla okurların karşısına çıkan dergide Oğuz Demiralp, Melih Cevdet Anday'ın şiirindeki denizi anlattı. Ömer Bozkurt da Joseph Conrad'ı ele aldı. Mehmet Emin Özcan ise Tabutta Rövaşata filmindeki toplum metaforu olarak denizi inceledi.

Şirket-i Hayriye'nin Rum kaptanlarının hikâyesini kaleme alan Murat Koraltürk önemli bir tarih araştırması sunarken, Seçkin Çelik de Abdülaziz'den Atatürk'e Türk Deniz Kuvvetleri incelemesini tamamladı. Tansel Timur'un Pendik öyküleri ve Reşit Erol'un kaleme aldığı Celalettin Erol'un hayat hikâyesi, siyaset ve denizcilik arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Bu sayının en “tatlı” yazılarından biri de Turgut Yüksel'in balıkçıları analiz ettiği “Siz Hangi Tür Balıkçısınız?” başlıklı inceleme oldu.



Dergide yer alan diğer konu başlıkları ve yazarlar şöyle:

Amiral Kuznetsov Uçak Gemisi – ALP KIRIKKANAT

Gemilerin Son Hallerini Görüntüleyen Fotoğrafçı – LÜTFÜ DAĞTAŞ

Gazi İnebolu – CEM GÜRDENİZ

Rus Kaptanın Nâzım Hikmet Sevgisi – M. ALİ SÖKMEN

Boğaz'ın Kurufasulyesi: İstavrit – ARTUN ÜNSAL

Kılıçbalığı Avcılığı ve Avcılıkta Kullanılan Takımlar – II – EVREN ERTÜR

Teknede Gezinen Sevdanın Adı mıdır Su? – İZZET GÖLDELİ

Gerze'den Batum'a Seyir – ORHAN BAŞAR

Denizciler Fırtınalı Günleri Unutmasaydı – İSMET HERGÜNŞEN

Benim Boğaziçim Benim Adalarım Benim Gemilerim – İBRAHİM AKKAYA

Kaptanların Yorgun Sesi: Muhabere Borusu – ALİ İBRAHİM KONTAYTEKIN

Deniz Alfabesi – HAYDAR ERGÜLEN

Panik ve Mucizelerin, Kutsanmış Dehşetin Kenti – REGIS DEBRAY

Son Çeyrek Asrın En Büyük Gururu: MİLGEM – DENİZ MEHMET IRAK

Filika Tekrar İstanbul'da