Yeni Deniz Mecmuası’nın 13’üncü sayısı yayınlandı

Yayın Yönetmenliğini Enis Batur’un yaptığı, yayın kurulunda Cem Gürdeniz, Emin Nedret İşli, Murat Koraltürk, Ahmet Kuyaş, Mehmet Ali Güller, Tansel Timur’un yer aldığı Yeni Deniz Mecmuası’nın 13. sayısı tüm kitapçılarda.

Yeni Deniz Mecmuası'nın 130 sayfa hacmindeki 13. sayısı, Rüştü Onur'un Deniz'e Serenad ve Charles Baudelaire'in İnsan ve Deniz şiiriyle açılıyor. İstanbul'un fethi sırasında Osmanlı gemilerinin Haliç'e nasıl indirildiği hala tartışılmaya devam ediyor. Yeni Deniz Mecmuası da bu tarihsel olayı kapak konusu olarak işliyor. Değerli yazar Yücel Köyağasıoğlu, Osmanlı gemilerinin karadan Haliç'e indirilmesi olayını bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp birçok “şehir efsanesini” çürütüyor.

Yeni Deniz Mecmuası'nın 13. sayısı için derginin yayın kurulu üyesi Emin Nedret İşli, donanmanın halka bütünleşmesini sağlayan Muavenet-i Milliye Cemiyeti'ni konu alan bir yazı ve albüm hazırladı.

SARIKAMIŞ FACİASI VE OSMANLI GEMİLERİ

Yeni Deniz Mecmuası'nın 13. Sayısında ayrıca, Ali Bozoğlu'nun kaleme aldığı yazı ile “1. Dünya Savaşı'nda yaşanan Sarıkamış faciasıyla, Rusya'nın Kardeniz'de batırdığı Osmanlı gemileri arasında nasıl bir bağlantı var?” sorusunun cevabını bulurken Mersin'in Dana Adası'nda ortaya çıkarılan dünyanın en eski tersanelerinden birinin hikâyesini bu tersanenin ortaya çıkmasını sağlayan kazı ekibinin başındaki isim Doç. Dr. Hakan Öniz anlatıyor.