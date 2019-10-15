Yeni dizi Gorbi’nin oyuncuları kimler? İşte Gorbi dizisinin dikkat çeken karakterleri

Yapımcılığını Karga Film’in üstlendiği, 18 Ekim Cuma saat 16.00’da izleyicisiyle buluşacak olan FOX’un dijital platformu FOXplay’in ikinci orijinal dizisi 'Gorbi' için geri sayım devam ediyor. İşte, Gorbi'nin dikkat çeken karakterleri...

GORBİ / NOYAN ÜZER

Uzayın derinliklerinden Tau gezegeninden, mecburen dünyaya gelmek zorunda kalan Gorbi; Sempatik, yakışıklı, eğlenceli bir tiptir, kendine has bir karaktere sahiptir. Gorbi’nin kendi gezegeninde Glora isminde bir sevgilisi de vardır. Gorbi, dünyadaki insan ilişkilerini bilmediği için yer yer patavatsız bir karaktere dönüşür. Ama özünde her zaman çözüm odaklıdır. Nefesini tutarak yok olma yeteneğine sahip olan Gorbi gerektiğinde bu yeteneğini kullanır. Gorbi’nin yeni ve sürpriz yetenekleri yaşanan olaylarla ortaya çıkmaya devam eder. Dünyayı ve insanları tanırken mizahi gücünü kullanmaktan çekinmez.

MURAT / JESS MOLHO

Evin babası, iyi huylu, anlayışlı mutlu bir aile reisi. Kızdırılmazsa çok iyi, kızarsa çok sinirlenip içindeki vahşi Murat'ı ortamlara salabiliyor. Bir çizer olan Murat, çizgi roman karakterleri yaratıyor. Bir dönem başarılı işlere imza atmış, ancak bugünlerde o başarılarını özler durumda…

CEYDA / BENGİ ÖZTÜRK

İdeal bir anne. Çocuklarının üzerine titreyen, onları korumak ve kollamayı görev edinmiş bir kadın. Ailesi her şeyden önemli… Otoriter, çocuk eğitimine hala devam eden bir yapısı var. İlerki bölümlerde kendi yemek YouTube kanalını açmak için çaba sarf edecektir.

ZEYNEP / AZRA AYDIN

Havalı bir kız, Taylan isminde bir erkek arkadaşı var. Ama ne Taylan ile yapabiliyor, ne de Taylan'sız. AVM'ler ideal ortamı… Dış görüntüsüne ve giyimine kuşamına çok fazla önem gösteriyor. Yüzdeki tek bir sivilce hayatındaki en büyük sorunu olabiliyor…

ALİ / DORUK SARISAKAL

Araştırmayı seven, meraklı, cesur bir karakter. Çok soru soruyor… Öğrencilik hayatında çok mutlu değil… Kafası Youtube videolarında, en büyük hayali takipçilerini artırıp çok para kazanmak. Hayal gücü çok yüksek ve maceraperest bir çocuk.

DENİZ / DURU AYDIN

Mehmet' in ikizi ve Ali'nin yaramazlıklarına dayanamıyor. Olgun bir çocuk… Uçuk kıyafetleri yok, normal giyinmeyi seviyor.

Olaylar karşısında soğuk kanlılığını kaybetmeyen, mantıklı düşünceyle hareket eden bir kız. Soruna değil her zaman çözüme kafa yoruyor. Dans ve müziğe fazlasıyla düşkün.

PROFESÖR / AYHAN TAŞ

Çılgın bir bilim adamı. Kafası hep bir şeylerle meşgul, yaşadığı karavan gibi kafası da dağınık. Köpeğini uzaylılar kaçırdığı için ona ulaşmanın yolunu arıyor… Kara deliklerle ilgili araştırmalara yönelmiş. Tuhaf icatlar ustası… Sakar bir tip… Yapamayacağı icat yok, zor olanı hemen yapar, imkansız zaman alır…

KORBAY / İLKE KORKMAZ

Babası Sefer'le yaşıyor… Babasının baskıları altından kurtulamıyor, tam bir görev adamı. Diğer çocukları rahatsız eden, bastırılmış duygularını çocuklar üzerinde ortaya çıkartan biri… Kıskanç ve kıskandığı için her şeyi yapabilecek biri…

SEFER / ORÇUN KAPTAN

Emekli asker, asabi… Oğlu Korbay ile yaşıyor… Sanki emekli olmamış aktif görevdeymiş gibi davranıyor. Otoritesini yaşadığı çevrede de devam ettirmeye kararlı. Otoritesi uğruna komşularına rahatsızlık vermekten çekinmiyor…

KOSTÜMLER ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizi için yaklaşık 1 yıl süreyle hazırlık yapıldı. Uzaylı maskeleri yurt dışından sipariş edilirken, tüm dünyada önemli işlere imza atan yerli ve profesyonel tasarımcılar ile Gorbi karakterinin kostümleri özel tasarlandı. Tau gezegeninde yaşayan Gorbi’nin dünyada yaşadığı eğlenceli anları ve başına gelen zorlukları konu alan bilim kurgu türündeki dizi, foxplay.com.tr ile “FOX & FOXplay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek.