Yeni Game of Thrones dizisinin adı belli oldu: House of the Dragon

Dünyanınn en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen ve milyonlarca izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin adı Twitter üzerinden duyuruldu.

Sekiz sezon süren ve birçok Emmy ödülüne layık görülen Game of Thrones’un öncesini anlatacak dizinin yapımına başlandı. Game of Thrones dönemi olaylarından 300 yıl öncesinde yaşananları konu alacak olan House of the Dragon’ın (Ejderha’nın Evi) yapımcıları arasında Ryan Condal, Miguel Sapochnik ve kitapların yazarı George R.R. Martin’in de olduğu belirtildi.

Los Angeles’ta yapılan lansmanda HBO’dan Casey Bloys, “HBO için House of the Dragon adında yeni bir seri talebinde bulunduğumu açıklamak benim için bir zevk. Dizi Westeros’un öncesi ve Targaryen Hanedanlığı’nı anlatacak” cümleleriyle duyurdu.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda ise herhanbi bir bilgi verilmedi.

Bu açıklamadan saatler önce ise, bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts’ın da kadrosunda bulunduğu başka bir Game of Thrones projesinin HBO tarafından iptal edildiği açıklanmıştı. HBO ise yapımın neden iptal edildiği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.