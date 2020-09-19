Yeni ‘James Bond’ Tom Hardy olacak iddiası

Sinemanın fenomen serisi James Bond için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bugüne kadar 6 farklı aktör tarafından canlandırılan Bond’u, gelecekte Tom Hardy’nin canlandıracağı öne sürüldü. Bu iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tom Hardy'nin yeni James Bond olacağı kısa bir sürede duyurulmayacağı, pandemi nedeniyle bu duyurunun 2021’e ertelendiği söyleniyor.

SON YILDIZ DANIEL CRAIG

James Bond serisi, 58 yıldır devam ediyor. Film bugüne kadar 26 kez sinemaseverlerle buluştu. Bond’u Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig canlandırdı.