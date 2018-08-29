Yeni kapıcılar kralı Erkan Can!

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Yapımcılığını TN Yapım Tanay Abbasoğlu'nun, yönetmenliğini ise A. Taner Elhan'ın üstlendiği “Sevgili Komşum” seyircinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Filmde, usta oyuncu Erkan Can da rol alıyor. Can, kapıcı rolüyle adeta apartmanın hamisini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar, Erkan Can, Emre Altuğ, Serap Matyaş, Ozan Bilen ve Ayşen Gruda bulunuyor.

5 Ekim'de vizyona girecek olan filmin konusu şöyle:

“Ev alma komşu al! Orta halli bir muhitte, orta halli komşuların yaşadığı bir apartman ne kadar şaşırtıcı olabilir? Şale Apartmanı'nın milyonlarca apartman gibi herkesin sevdiği bir kapıcısı (Erkan Can), mahallenin kedilerinin sevgilisi bir yaşlı teyzesi (Ayşen Gruda) var. 3. kata taşınan çiftin (Sezin Akbaşoğulları – Selim Bayraktar) mutlu evliliklerine de neredeyse komşuların nazarı değecek! Karşı komşuları (Serap Matyaş) da her fırsatta bu çiftin evini kapı deliğinden gözetliyor. Günlerden bir gün, önce genç kadın acilen hastaneye kaldırılıyor! Ardından apartmana bir başka genç kadın (Selin Şekerci) geliyor. Sonra sürekli gelip giden bir doktor (Emre Altuğ) hikayeye dahil oluyor. Kim kimi gözetliyor? Kim kimi takip ediyor? Hangi komşu gerçekten sandığımız kişi? Çok şaşıracak, duyduklarınıza inanamayacak, kim kime güvenmeli bilemeyeceksiniz! A.Taner Elhan, bir apartmanın içinden dünya çapında bir entrika anlatıyor!”