Yeni şarkılar için stüdyoya girdi
Kendine has tarzıyla Türkçe müziğin önemli isimlerinden olan Gökhan Türkmen, yeni şarkılarını kaydetmek için stüdyoya girdi. Türkmen, yeni parçaları için yıllardır sahne aldığı GT Band ile GTR Deneyevi Stüdyosu'nda kayıtlara başladı. Atıl Aksoy, Ahmet Faik Dökmeci, Tunc Çakır, Aytaç Özgümüş, Serkan Emre Çiftçi, Bora Çifterler, Feryin Kaya, Alper Anık gibi değerli müzisyenlerle birlikte çalışan müzisyenin yeni parçaları 1,5 ay arayla dijital platformlarda yerini alarak müzikseverlere sunulacak.
11. YILA ÖZEL PLAK
Müzik sektöründe 11. yılında olan Türkmen, Ekim ayında 11. yılına özel bir plak çıkaracağı haberini verdi. İngiltere'de Abby Road Stüdyoları’nda hazırlanan plakta kült parçalar yer alacak.