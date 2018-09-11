Yeni sezonu kahkahalarla açıyor

Tiyatro Kılçık'a ait Kılçık Mekan'da gerçekleşecek olan Kılçık Fest, 15 Eylül akşamı itibariyle her akşam bir ekibi sahnesinde ağırlayacak.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sanat danışmanlığını Ayçe Abana’nın, Genel sanat yönetmenliğini Cenk Tunalı’nın yaptığı sahne, tiyatral performansların yanı sıra konserler ve stand-up’larla da 27 Eylül akşamına kadar sanatseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kılçık Mekan’ın Genel Koordinatörü Gülay Yıldız, “Sezon boyunca sahne alacak ekiplerimizi, tüm İstanbul’lu sanatseverler ile buluşturup, komedisi yoğun bu etkinlikler sayesinde, yüksek enerji ile sezona merhaba demeyi istiyoruz” dedi.

Festival açılışını 80’ler, 90’lar Türkçe Pop şarkıları ile sahne alacak olan Kasetçalar Band yapacak. Gösteriler, doğaçlama tiyatro ekipleri ve tek kişilik gösterilerle devam edecek.