Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yeni sezonu kahkahalarla açıyor
Yeni sezonu kahkahalarla açıyor
Tiyatro Kılçık'a ait Kılçık Mekan'da gerçekleşecek olan Kılçık Fest, 15 Eylül akşamı itibariyle her akşam bir ekibi sahnesinde ağırlayacak.
Kültür Sanat 11 Eylül 2018 - 09:47

Sanat danışmanlığını Ayçe Abana’nın, Genel sanat yönetmenliğini Cenk Tunalı’nın yaptığı sahne, tiyatral performansların yanı sıra konserler ve stand-up’larla da 27 Eylül akşamına kadar sanatseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kılçık Mekan’ın Genel Koordinatörü Gülay Yıldız, “Sezon boyunca sahne alacak ekiplerimizi, tüm İstanbul’lu sanatseverler ile buluşturup, komedisi yoğun bu etkinlikler sayesinde, yüksek enerji ile sezona merhaba demeyi istiyoruz” dedi.

Festival açılışını 80’ler, 90’lar Türkçe Pop şarkıları ile sahne alacak olan Kasetçalar Band yapacak. Gösteriler, doğaçlama tiyatro ekipleri ve tek kişilik gösterilerle devam edecek.

Son güncelleme: 17:49 - 11.09.2018
Etiketler