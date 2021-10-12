Yeni Süpermen karakteri biseksüel olacak

DC Comics, yeni Süpermen karakteri Jon Kent'in biseksüel olacağını açıkladı.

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Kasım ayında yayınlanacak olan bir sonraki çizgi roman sayısında Süpermen Jon Kent, arkadaşı Jay Nakamura ile bir ilişki yaşarken resmedilecek. The Guardian'ın haberine göre, Superman'in yeni sevgilisi Jay Nakamura bir muhabir ve Superman: Son of Kal-El #5'in Kasım ayında yayınlanacak sayısında yer alıyor. Namakura’nın da özel güçlere sahip olduğu belirtiliyor.

DC Comics, duyuruyu ABD’de her yıl kutlanan ve LGBT farkındalık günü olan National Coming Out Day’de yaptı. Süpermen, Temmuz ayında yayınlandığından beri Jon Kent, iklim değişikliğinin neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele etti, bir lise saldırısını engelledi ve mültecilerin sınır dışı edilmesini protesto etti.

DC Comics, Jon’un “herkesi kurtarmaya çalışmaktan zihinsel ve fiziksel olarak tükendikten” sonra, ikilinin yeni sezona romantik bir şekilde dahil olacağını söyledi.

Yeni serinin detayları henüz açıklanmadı, ancak DC Comics tarafından paylaşılan görüntüler Jon ve Jay’in ilişkiye adım attıkları görülüyor.

Dizi yazarı Tom Taylor BBC’ye yaptığı açıklamada, iş ona teklif edildiğinde “Bugün Süpermen nasıl olmalı” diye düşündüğünü söyledi. Taylor, “Süpermen’in sembolü her zaman umudun, gerçeğin ve adaletin simgesi olmuştur. Bugün, bu sembol daha fazlasını temsil ediyor. Bugün daha fazla insan kendini çizgi romanlardaki en güçlü süper kahramanda görebiliyor” dedi.

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