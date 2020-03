Yeni Thor filminin kötü adamı Christian Bale olacak

2021 yılında gösterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'ın kötü karakterini Christian Bale'in oynayacağı kesinleşti.

Christopher Nolan’ın Kara Şövalye üçlemesinde Batman karakterine hayat veren Christian Bale, bu kez Marvel Sinematik Evreni’nde kötü adam olarak karşımıza çıkıyor.

Collider’ın haberine göre Bale’in Thor: Love and Thunder’da resmi olarak oynayıp oynamayacağı kesin değil, ancak seride Valkyrie rolünü üstlenen Tessa Thompson, Entertainment Tonight’a verdiği demeçte Bale’in kesin olarak filmde rol alacağı ve oyuncuların bu nedenle çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Jojo Rabbit ile Oscar ödülü sahibi olan, son yılların gözde yönetmeni Taika Waititi’nin tekrar yöneteceği Thor serisinin yeni filmin prodüksiyonuna yakın zamanda başlanması planlanıyor.

HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAĞI NETLİK KAZANMADI

Christian Bale’in Thor: Love and Thunder’da hangi karakteri canlandıracağı henüz netleşmedi. Ancak tahminlere göre ünlü oyuncu, Dario Agger, Gorr the God Butcher, Balder the Brave ya da Beta Ray Hil karakterlerinden birini canlandıracak.

Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Tessa Thompson’ın başrollerini paylaştığı Thor: Love and Thunder, 29 Ekim 2021 tarihinde vizyona girecek.