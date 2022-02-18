Yeni ve en yeni müzik festivali için geri sayım

İstanbul’daki Çağdaş Sanatlar Müzesi Arter’in 2020 başında megakente kazandırdığı Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin üçüncü edisyonu, 25–27 Şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold'un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalin üç güne yayılan programı, “Yeni Müzik”e dair zengin bir içerik sunuyor.

Pandemi şartlarında çevrimiçi ortama taşınan festival, paneller ve yeni müziğin çok yönlü doğasına odaklanan film gösterimleriyle çağdaş sanatın farklı disiplinlerine ilgi duyan, araştırmaya meraklı tüm dinleyicilere sesleniyor.