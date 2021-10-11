Yeni Willy Wonka’yı oynayan Timothee Chalamet ilk kareyi paylaştı

Willy Wonka'nın gençliğini oynayacak olan ABD'li oyuncu Timothee Chalamet, filmden ilk kareleri paylaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li oyuncu Timothee Chalamet, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Willy Wonka karakterinin gençliğini oynayacak olan 25 yaşındaki Chalamet, setten ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Chalamet’in fotoğrafına kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

Daha önce iki kez beyaz perdeye uyarlanan Roald Dahl’un ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası romanının baş karakteri Willy Wonka’yı 1971 yılında Gene Wilder ve 2005 yılında Johnny Depp canlandırmıştı.