Yeni yayınlanan kitap sayısı arttı

Türkiye Yayıncılar Birliği, 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 2019'da perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27,09 artışla 8 milyar 852 milyon TL oldu. Ayrıca yeni yayınlanan kitap sayısında da bir önceki yıla artış gözlemlendi.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu'nun içeriğini açıkladı. 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu'na göre; bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED'in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre yüzde 3,16 oranında artarken segmentlere göre düşüşler de oldu.

2019 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 577 milyon 48 bin 957 adet oldu.

Türkiye’de kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 2019'da 6,9 oldu.

EĞİTİM YAYINCILIĞI LOKOMOTİF İŞLEVİ GÖRÜYOR

Eğitim yayıncılığı, 2019 yılında da hem üretim artışıyla hem de ciro artışıyla sektördeki lokomotif özelliğini korudu. Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228 milyon 559 bin 913 adetlik üretimle geçen yıla göre yüzde 6,12 artan eğitim yayıncılığı, toplam kitap üretiminde yüzde 53,96'lık payla sektördeki liderliğini elinde tutmaya devam ediyor.

DİNİ YAYIN ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 2019 yılında 147 milyon 961 bin 782 adet kitap üretimiyle toplam üretimin yüzde 34.93'ünü oluştururken 2018 yılına göre bu alanda yüzde 5.33'lük artış yaşandı.

YENİ YAYINLANAN KİTAPTA ARTIŞ

2018 yılında 67 bin 135 adet üretilen yeni başlık sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ISBN Ajansı'ndan alınan bilgilere göre 2019 yılında genel toplamda yüzde 2,11'lik artış göstererek 68 bin 554 oldu.

Türkiye'de ISBN Ajansı'ndan alınan bilgiye göre 2017'den bu yana aktif olarak ISBN alan toplam yayıncı sayısı 10 bin 389. Kendi kitabını basan yazar-yayıncı sayısı ise 4 bin 846. Bu toplamın 5 bin 543'ü, ağırlıklı olarak yayınevleri ancak düzenli kitap yayınlayan bağımsız yayıncı sayısının 2 bin 200 civarında olduğu görüldü.

2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2018 yılına göre cari fiyatlarla yüzde 27,09 artış göstererek 8 milyar 852 milyon TL oldu.