Yeni yetenekleri arayışı dijitale taşındı

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, TKO, Şort, The Away Days, İdil Meşe, Al’York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up online olarak gerçekleştirilecek.

Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar projeye başvurabilecek. Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.