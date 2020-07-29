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Yepyeni bir kitap kafası
Yepyeni bir kitap kafası
Yerli bir girişim olan Dinlebi yayın hayatına başlıyor. Uygulama, sadece okumayı değil dinlemeyi de tercih eden okurlar için geliştirildi.
Kültür Sanat 29 Temmuz 2020 - 09:09

Edebiyatın tüm türlerinden, sosyal bilimlere kadar güncel ve klasik kitapları içeren ‘dinlebi' bireysel üyeliğin dışında grup üyeliği özelliğini de taşıyor.

Sesli kitap hediye etme seçeneğini de içeren ‘dinlebi', “Bas-Paylaş” özelliği ile kitabını dinlerken tıpkı Instagram'da hikâye kaydeder gibi basılı tutarak 15 saniyelik kısmı doğrudan Instagram veya Facebook hikâyelerinizde paylaşılmasını sağlıyor.

Ünlü yazar ve seslendirme sanatçıları, bu uygulama için bir araya geldi.

Son güncelleme: 12:19 - 29.07.2020
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