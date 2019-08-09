‘Yeraltı Sakinleri’ Nayah’ta

Türkçe rap camiasının yakından tanıdığı, protest ve varoluşçu şarkıları ile öne çıkan sanatçı Çağrı Sinci'nin önderliğinde, genç yeteneklerin mikrofonla buluştuğu Yeraltı Sakinleri etkinliğinin ikincisi 10 Ağustos Cumartesi günü Kadıköy Nayah'ta gerçekleşecek.

Yeni kuşağın dikkat çeken temsilcisi DJ Yeg ile birlikte farklı şehir ve kültürlerden bir çok MC'yi ağırlayacak olan Yeraltı Sakinleri etkinliği rap müzik dinleyicilerini bir araya getiriyor.

New Jersey'den gelen Metehan'ın İngilizce şarkıları ve Ezgi & Gizem Zeval'in Fransızca şarkıları ile global bir sound'un dinleyicileri karşılayacağı gecede İzmir'den İmpala ve Set, Adana'dan Barış Baran, İstanbul'dan Dipnot, Enes İshak ve Emniyet Boys sahnede olacak.

Nayah'ta gerçekleşecek olan konser saat 22.30'da başlayacak.