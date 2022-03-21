Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyonunda sona gelindi

İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mayıs ayının sonunda ziyarete açılması planlanan sarnıç, beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirilirken, çalışmaların ise yüzde 95'i tamamlandı.

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Bizans döneminden günümüze ulaşan ve İstanbul’un en gizemli yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tarih boyunca birçok kez restorasyon geçirdi. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı kaplayan ve 100 bin ton su depolama kapasitesi bulunan sarnıçta 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ise sonuna yaklaşıldı.

Mayıs ayının sonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak olan sarnıcın yüzde 95’i tamamlanırken, beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirilen bin 500 yıllık sarnıca yeni bir yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemi yapıldı.

“DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI HALE GELMESİ GEREKİYORDU”

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, Yerebatan Sarnıcı’ndaki yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“Restorasyonun geçmişi 4 yıl önceye dayanıyor. İşi devir aldığımızda restorasyona başlanmıştı. Sarnıcın beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklı hale gelmesi gerekiyordu. Bütün taşıyıcı sistemi gözden geçirerek yeni bir paslanmaz çelik gergi sistemi projesi hazırlattık ve koruma kuruluna göndererek bu güçlendirme projelerini onaylattık. Sarnıcın üst kısmında bütün taşıyıcı sistemi birbirine bağlayan gergi sistemini komple çağdaş malzeme ile ama bir yandan da geri alınabilir yöntemle, daha iyi bir teknoloji çıktığında geri alınabilecek bir şekilde güçlendirme karkası kurduk ve bütün taşıyıcı sistemi birbirine bağladık. Dolayısıyla buradaki her bir yapı elemanını özenle ve itinayla yaklaşarak hepsinin teker teker konservasyon çalışmalarını yaptık. Şu anda da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.”



“MAYIS AYININ SONUNDA ZİYARETE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

“Sarnıcın en etkileyici olacak kısmı sonundaki aydınlatma tasarımı. Çok etkileyici bir aydınlatma tasarımı çalıştık. Onun da montajına başlanmış durumda ve çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda sarnıca ciddi yük getiren ve çok ağır bir betonarme yürüyüş yolu vardı. Ciddi moloz çıkarttık buradan, o betonarme yolun kırımını yaptık. Yeni yaptığımız yürüyüş yoluyla sarnıcın derinliği daha fazla hissedilebilecek. Zemindeki su seviyesine daha yakın bir şekilde yürüyebilecek insanlar. Mayıs ayının sonunda da sarnıcı ziyarete açmayı planlıyoruz. Çalışmaların yüzde 95’lik bir kısmı tamamlanmış durumda sonlama imalatlarımız kaldı.” (İHA)