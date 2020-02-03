‘Yeşilçam aşkları artık yok’

Nasipse Olur filminde rol alan genç oyuncu Algı Eke, "Eski Yeşilçam filmlerine yakın olsak bile yeter, o naiflikte bir aşk. O naiflikte aşklar çok yok, sinemada izliyoruz onları" dedi.

14 Şubat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur' filminin basın toplantısı, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te gerçekleştirildi. Toplantıya filmde rol alan Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Yeşim Dalgıçer, yönetmen Selahattin Sancaklı ve yapımcı Vahdet Erdoğan katıldı.

Filmle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten Algı Eke, 30 yaşlarında evde kalmış huysuz bir kadın olan Günfer’i canlandırdığını belirterek, “Hem huysuz, hem ağzı bozuk. O yüzden kimse yanına yaklaşmıyor. Kız zengin olduğunu bilmediği bir çocuğa aşık oluyor. Herkesin ailece gidebileceği, sevgilileriyle eğlenebilecekleri bir film oldu. Eski Yeşilçam filmlerine yakın olsak bile yeter, o naiflikte bir aşk. O naiflikte aşklar çok yok, sinemada izliyoruz onları” dedi.

“GERÇEK AŞKI BULDUYSANIZ NE GEREKİYORSA YAPIN”

Başarılı oyuncu Burak Sevinç ise filmde zengin çocuğu Gökhan Hancıoğlu’nu canlandırdığını söyleyerek, “Zengin oğlan fakir kız hikayesi içine durum komedisi kattık ve çok tatlı bir aşk hikayesi çıktı. Biz bir gerçeği yansıtıyoruz. İnsanlar bizim filmimizi izlediklerinde pişman olmayacaklar. En azından bundan eminim. Gerçek aşkı bulduysanız peşinden koşun, ne gerekiyorsa yapın diye konuştu.

Sinemanın duayenlerinden Nur Sürer ise şöyle konuştu: “Kasabanın en zengin kadını Neriman Hancıoğlu'nu oynuyorum. 32 yıllık annelik deneyimlerimin hepsini Burak'ın üzerinde uyguladım. Güzel bir çalışmanın ortasına düştüğümüze inanıyorum. 14 Şubat'ta bütün sevgililere hediye gibi bir film olacağını düşünüyorum. Benim yaşımdaki sevgililer de çok sevecek, bütün sevgililer gitmeli diye düşünüyorum.”

Yönetmen Selahattin Sancaklı “Filmimiz Boyabat'ta iki tane hayalleri olan insanın karşılaştığı ve bu karşılaşma sonucunda bir şekilde yollarının kesiştiği romantik bir aşk hikayesi. İnsan sevdiği için nelerden vazgeçer bunu sorgulayan bir film olacak” şeklinde konuştu.