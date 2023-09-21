‘Yeşilçam dünya tarihinde tek örnek olarak yerini almalı’

30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, üçüncü gününde Halil Ergün, Biket İlhan, Şerif Gören, Engin Ayça ve Reis Çelik'in katılımıyla 'Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması' panelini düzenlendi.

Mehmet SERBES

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30’uncu kez sinemaseverlerle buluşan Altın Koza Film Festivali’nin üçüncü gününde sanatçılar Halil Ergün, Biket İlhan, Şerif Gören, Engin Ayça ve Reis Çelik ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması’ panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Ulusal yarışma filmlerinden ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’, ‘Bir Gün, 365 Saat’ ve ‘Karganın Uykusu’nun da gösterimleri gerçekleştirildi.

“SİNEMAMIZIN SIRTIMIZDA TAŞINACAK BİRİKİMLERİ VAR”

Halil Ergün “Kendi sinemamızın sahiplenilecek, sırtımızda taşınacak birikimleri var. Yeşilçam sineması, Türk insanının yaşam macerasında; gencin, ihtiyarın, çocuğun, kadının, erkeğin toplumsal sorunlarla ilgilenmesi; toplumsal ve bireysel sorunlarla çok önemli işlevleri yerine getirmesi konusunda, çok önemli bir sinemadır. Bu sinema macerasında bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu işe emek verenleri saygıyla anıyorum” dedi.

Biket İlhan “Toplumuzda kadın olmak çok zor aşamalardan geçti. Filmlerimiz aracılığıyla bu konularda daha iyi farkındalıklar olduğunu düşünüyorum. Kadının adı yok, demişti Duygu Asena. Bence şu anda kadının adı var ama daha fazla yol alacağımız çok aşama var. Kendi ayakları üzerinde duran kadınlarımız var ve olmaya devam edecek. Umutsuz değiliz, iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Engin Ayça “Bizim sinemamıza, star sineması denir ama bizde star sineması yok. Bizde, halkın kahramanlarının sinemaya geçmiş halleri var. Aynı şey değil. Yeşilçam sineması, halkın sözlü ve geleneksel kültüründen beslenen bir sinema. Yeşilçam’ın dünyada örneği yoktur. Ve dünya tarihinde tek örnek olarak yerini almalıdır” ifadelerini kullandı.

Şerif Gören de “Sinema kahramanlar yaratabiliyor. İnsanlar, karakteri benimseyip onu kahramanlaştırıyor ve rol model olarak alıyor” dedi.

HALİL ERGÜN’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Panel sonrası Halil Ergün, Atatürk Parkı’nda gösterilen ‘Dedemin Gözyaşları’ filmini Adanalılarla birlikte izledi. Film gösterimi öncesi Zeydan Karalar, Ergün’e teşekkür plaketi takdim etti.