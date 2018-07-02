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Yeşilçam’da ‘deniz sefası’
Yeşilçam’da ‘deniz sefası’
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 'İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji' sergisi kapsamında, Yeşilçam filmlerinden derlenen plaj sahnelerini galerisinde izleyiciyle buluşturuyor. Seçki, 1951’den 1967’ye uzanan süreçte İstanbul’un plajlarına ve plaj kültürüne dair önemli ipuçları sunarken, Yeşilçam’da nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
Kültür Sanat 2 Temmuz 2018 - 13:23

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi ortaklığıyla sunulan “İstanbul'da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji” sergisinde dönemin plajlarından kesitler içeren bir seçki sunuyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bu sergi kapsamında galerisini bir izleme odasına dönüştürüyor ve ziyaretçileri, Yeşilçam filmlerinden hareketle nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Seçki, Esat Özgül, Şadan Kamil, Metin Erksan, Osman F. Seden, Ömer Lütfi Akad gibi Türk sinemasının unutulmaz yönetmenleri ile İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Neriman Köksal, Zeki Müren, Sadri Alışık,Çolpan İlhan, Eşref Kolçak, Belgin Doruk, Muhterem Nur, Öztürk Serengil ve Gazanfer Özcan gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor.

“İstanbul'da Deniz Sefası” sergisine eşlik eden seçkide, on üç filmden nostaljik kesitler izleyiciyle buluşuyor; Ne Sihirdir Ne Keramet (1951), Edi ile Büdü Tiyatrocu (1952), Cingöz Recai (1954), Gurbet (1959), Yalnızlar Rıhtımı (1959), Gece Kuşu (1960), Biz İnsan Değil miyiz? (1961),Affetmeyen Kadın (1964), Kırk Küçük Anne (1964), Plajda Sevişelim (1964), Taçsız Kral (1965), Yasak Sokaklar (1965), Kara Duvaklı Gelin (1967).

26 Ağustos 2018 tarihine kadar Pera Müzesi'ndeki ana sergiye eşlik eden, film kesitlerinden oluşan seçki ve okuma odası, Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde, Pazar günleri hariç hafta içi her gün 10:00 – 19:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

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