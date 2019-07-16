Yeşilçam’ın bilinmeyen sırları ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’de

Daha önce 555K Parola kitabı ile okurların karşısında olan yazar Hakan Güngör, Biz Güzel Bir Aileyiz kitabında Yeşilçam'ın aile filmindeki anıları, sırları ve ayrıntıları yazdı.

Hakan Güngör’ün h2o Yayınevi’nden çıkan Biz Güzel Bir Aileyiz kitabı Yeşilçam’ın aile filmlerindeki sırları, anıları ve ayrıntıları okurlarla buluşturuyor. Kitabın ismi Münir Özkul’un canlandırdığı Yaşar Usta’nın Bizim Aile’deki repliğinden esinlenerek belirlendi. Güngör, kitapta aile filmlerinin kült ismi Ertem Eğilmez ile onun Türkiye sinemasına kazandırdığı Sev Kardeşim, Yalancı Yârim, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Neşeli Günler’e mercek tutuyor.

EFSANE KADROLAR, KAVGALAR VE AYRILIKLAR

Kitapta, Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen gibi oyunculardan oluşan efsane film kadrolarında yaşanılanlar, Tarık Akan ile Ertem Eğilmez’in yaşadığı kavga anlatılıyor.

Kitabın tanıtımında, Ertem Eğilmez’in filmleriyle ilgili, “Bu aile filmlerinde Atatürk'e ait bir ayrıntıyı ısrarla kullanır ama Nâzım Hikmet'in serbest bırakılması için toplanan imzaları kaybeder. Bu filmler toplumdaki sınıfsal yarılmayı görünmez kıldı, kadının toplumsal konumundaki değişim isteğini ve mücadelesini yok saydı, hâlihazırdaki toplumsal düzeni ve yaşantıyı olağanlaştırdı, kaçınılmaz kıldı” deniliyor.