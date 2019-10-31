Yeşilçam’ın efsanesi Ahmet Mekin nasıl oyuncu olduğunu anlattı

Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Ahmet Mekin, "Bir iki filmde oynar, bırakırım diye düşündüm. 200 filmde rol aldım. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı" dedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran, Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı, Aşkın Acıları, Sevmek Günah mı? gibi önemli film ve dizilerde rol alan Mekin, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun. Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin, işsiz kalınca “Bir iki filmde oynar bırakırım” düşüncesiyle sinemaya adım attığını söyledi. Yaklaşık 200 filmle Türk sinemasının en önemli jönleri arasına giren Mekin, Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalara kazındı.

KENAN PARS’IN YÖNLENDİRMESİYLE YEŞİLÇAM’A

87 yaşındaki Ahmet Mekin, Bakırköy’de geçen gençlik yıllarında güreşten voleybola, futboldan basketbola kadar birçok spor dalıyla ilgilendiğini söyledi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle spor hayatını sürdüremediğini ifade eden Mekin, ardından ticarete atıldığını, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle de iflas ettiğini belirtti. Mekin, tutunacak fazla dalı kalmamışken mahalleden arkadaşı oyuncu Kenan Pars’ın yönlendirmesiyle Yeşilçam’a adım attığını söyledi.

Mekin, “Bir iki filmde oynar, bırakırım” diye düşündüğünü belirterek, “200 film yaptım. İşsizlik beni Türkiye’nin en önemli jönlerinden biri yaptı. İlk filmde oynadıktan sonra yapımcılardan talep üstüne talep aldım. Sinemadan bir daha kopamadık. 63 yıl bu sektörden ekmek yedik. İyi ki de bu sektörde kalmışım. Hayatımı sinemayla kazandım. Çocuklarımı büyüttüm. Güzel bir ailem oldu” dedi.



‘CEMŞİT KARAKTERİME YAKIN BİR ROLDÜ’

Selvi Boylum Al Yazmalım ile ilgili de konuşan Mekin, “Selvi Boylum Al Yazmalım’daki ‘Cemşit’ karakteri benim için çok önemli. Kadınların dik duruşunu gösteren bir hikaye. Hayatında bu filmi 30-40 defa izleyenler var. Aslında ben Cemşit’i oynamadım. Karakterime yakın bir roldü. Rol yapmama gerek kalmadı” ifadelerini kullandı.

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda İngiltere’den oyunculuk teklifi aldığına değinen Mekin, şartlar uygun olmadığı için kabul etmediğini de söyledi.

HAYRANLARINI KIRMIYOR

Mekin, insanların kendisiyle konuşması ve fotoğraf çektirmesinin hoşuna gittiğini belirterek, “Bunu kamu görevi gibi görüyorum. Onlar bizi seyrettiler, sevdiler, beğendiler ve filmimizi sinemada parayla izlediler. Tek istedikleri ise bir fotoğraf. Onları kırmıyorum. Herkesle fotoğraf çektirip, sohbet ediyorum. Her gün yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yapıyorum. Evimde, parkta kitap okuyorum” dedi. (AA)