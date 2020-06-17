Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’dan corona virüsü uyarısı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı sürdüren Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın corona virüsünü toplum olarak yeneceğimizi söyledi.

Bunun için uyulması gereken kuralları hatırlatan Arkın, şöyle dedi:

“Türk milleti öylesine vefakar, zorluklara dayanan, zorlukları yenen büyük bir millettir. Tarih bunu gösterir. Neler neleri yenmiştir. Bu corona belasını da mutlaka yenecektir. Onun için bazı kurallar var, uymamız gerekiyor. Evde kalacağız, maske takacağız, 1 metreden yakın olmayacağız, kalabalıklara girmeyeceğiz.”