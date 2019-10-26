Yeşim Salkım: ‘Çok sömürdük, çok ekmeğini yedik onun’

Dört yıl önce kaybettiğimiz ilk Türk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’in iki CD’den oluşan Kimler Geldi Kimler Geçti adlı anı albümü müzik dünyasında geniş yankılar yarattı. Sezen Aksu’dan Yeşim Salkım’a, Sıla’dan Yıldız Tilbe’ye kadar 26 şarkılık albümün prodüktörlüğünü Murat Yıldırım, yapımcılığını ise Moko yapım ile DMC üstlendi. Albümde Uykusuz Her Gece adlı şarkıyı söyleyen Yeşim Salkım ve Murat Yıldırım’la hem Fikret Şeneş’i hem albümü konuştuk.

Kimler Geldi Kimler Geçti albümüne nasıl dahil oldun?

Y.S: Fikret Hanım’ın tavsiye ettiği sanatçılar arasında olduğum için Murat Yıldırım beni aradı ve söyledi. Severek kabul ettim. Bana göre Yıldırım’ın yaptığı saygı albümleri içinde en güzel olanı bu oldu. Her sanatçı kendince yorumladı Fikret Şeneş şarkılarını. Benim için Fikret Şeneş, çok özel bir insandı, ablam gibiydi. Bana ısrarla ‘Sen pop oku, başka bir şey okuma. Sen pop kadınsın’ derdi. Ajda Pekkan’dan sonra Fikret Şeneş şarkılarını en çok okuyan sanatçı ben oldum. Çok sömürdük, çok ekmeğini yedik. Bu piyasada Fikret Şeneş şarkılarından nemalanmayan kimse yoktur. Sıkışan mutlaka bir tane okur. Çok özel bir kadındı ve ne yazık ki kıymeti bilinmeyen bir kadındı.

Uykusuz Her Gece şarkısını okuyan Yeşim Salkım, gerçek hayatta uykusuzluk çekti mi?

Y.S: Uykusuz Her Gece şarkısını kalpten okudum. Hepimiz o kadar çok uykusuz geceler yaşadık ki. Dilerim yaşadığımız sıkıntılar, kavgalar, savaşlar tüm dünyayı terkeder. Bugün Türkiye’de söylenen şarkıların çoğu Fikret Şeneş şarkılarıdır ama kimse bunu bilmiyor. Bu albüm genç nesile böylesine önemli bir kadının varlığını hatırlatacak. Ben sahnede ‘Fikret Şeneş’in şarkılarını söylüyoruz, Ajda Pekkan’ın şarkılarını değil. Çünkü bu şarkılar Fikret Hanım’a ait’ diyorum. Ajda Pekkan bunu kabul ediyor ama halk kabul etmiyor (gülüyor).

Yıllar önce bir Fikret Şeneş albümü yapmayı düşünmüştün…

Y.S: Hayattayken Fikret Şeneş’in aşk defterinden 15 şarkı ayırmıştık Hakan Eren’le birlikte. Bunlarla bir albüm yapacaktık. O aralar hastaydı, benim çalışmalarım yoğundu. Ancak nasipmiş ve yıllar sonra Murat Yıldırım’ın saygı albümünde onun şarkısını okudum.

Murat Yıldırım, iki yılda tamamlanan bu albümü yapmaya nasıl karar verdi?

M.Y: Ceylan Çapa’nın babaannesi Fikret Şeneş, Türkiye’nin ilk kadın şarkı sözü yazarıdır. O büyük bir değerdi ve genç neslin tanıması gerekirdi. Çünkü gençler o şarkıları sevip beğeniyorlar ama kime ait olduklarını bilmiyorlar. Gazeteci ve televizyoncu arkadaşım Ömer Özgüler, dört yıl önce kaybettiğimiz Fikret Şeneş’in ‘Şarkılarım okunurken herkes yorumlayan sanatçıya ait olduğunu sanıyor, bu haksızlık’ demiş. Bana ‘Bir Fikret Şeneş anı albümü yapsana’ dedi ve çalışmalara başladım. Ceyla Çapa başta olmak üzere tüm aile ve seven dostları destek oldular. Sanatçılarımız hayata veda edip bu dünyadan çekilseler bile onların yaşamaya devam etmesi için eserlerini genç nesillere tanıtma konusunda anı albümleriyle bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana.

Repertuvarda yer alan kaç şarkı var ve şarkıların kimin tarafından okunacağı nasıl belirlendi?

M.Y: Kimler Geldi Kimler Geçti (Fikret Şeneş) saygı albümünde 26 şarkı yer alıyor ve iki CD olarak çıkardık. Bazı şarkıları, sanatçılara ben önerdim, bazılarını kendileri seçti. Sezen Aksu ve Sıla şarkılarını kendileri seçti.

Geri dönüşler nasıl oluyor?

M.Y: Gençler çok sevdi ve Fikret Şeneş’le tanıştı. Satışlar çok iyi gidiyor. Sanatçılar kendi kliplerini kendileri çekiyorlar. Rafet El Roman Anlamazdın şarkısına, Manga Haykıracak Nefesim’e, Ali İhsan Memleketim’e klip çekti. Bengü ve Yeşim Salkım da çekecekler.

Albüm çıktıktan sonra Ajda Hanım’la konuştunuz mu, yorumu ne oldu?

M.Y: Albümün çok güzel olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ve tebrik ettiğini söyledi. Bu albümün çok satmasını yürekten diledi.

Saygı albümleri devam edecek mi?

M.Y: Hayata geçirdiğim ilk saygı albümü Aysel Gürel, sonra Kayahan, ardından Zeki Müren ile Muazzez Abacı oldu. Fikret Şeneş beşinci saygı albümüdür. Bu albümler devam edecek.