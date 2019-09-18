Yetişkinler ve çocuklar için bağımsız oyunculuk atölyesi başlıyor

Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuk, Müzikal Tiyatro, Yoga Drama, Sahne Dövüşleri gibi disiplin ve disiplinlerarası atölyeler düzenleyen Independents Club, Epizot Görsel Sanatlar ile birlikte ‘Independent Workshops' altında Bağımsız Oyunculuk Atölyesi başlatıyor.
ÜNLÜ İSİMLERLE SEKİZ AYLIK YOĞUN PROGRAM
Dört artı dört ay şeklinde iki kur olmak üzere toplamda sekiz ay sürecek atölye, hem sahnede hem de kamerada oyunculuk eğitimine yoğunlaşacak. Ünlü isimler tarafından farklı tekniklerle oyunculuğa yepyeni bir bakış sunacak eğitim yetişkinler için ayrı çocuklar için ayrı gruplarla gerçekleşecek.
Hafta içi saat 19.00-21.30 saatleri arasında düzenlenecek ‘Bağımsız Oyunculuk Atölyesi'ne ilerleyen dönemde hafta sonu kayıtları da alınacak. Bütün katılımcılar atölye sonunda katılım belgesi alıp sahneye çıkacak. Sekiz ay sonunda, bütün katılımcıların yer aldığı bir oyun sahnelenecek, ve Independents Club & Epizot Görsel Sanatlar tarafından katılım belgeleri takdim edilecek. Profesyonel isimlerin önderliğinde gerçekleşecek ‘Bağımsız Oyunculuk Atölyesi' sonunda seçilen başarılı oyuncu adayları Epizot Görsel Sanatlar yapımlarında rol alma şansı yakalayacak.
SON KAYIT TARİHİ 30 EYLÜL
Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü isimleri kadrosunda bulunduran atölyede yetişkinler ve çocuklar için drama, oyunculuk teknikleri, şan, nefes, doğaçlama, etkili konuşma gibi pek çok farklı eğitim verilecek. İstanbul Kadıköy'de bulunan Independents Club'da düzenlenecek Bağımsız Oyunculuk Atölyesi'ne kayıtlar 1 Eylül 2019'da başlıyor, son kayıt tarihi ise 30 Eylül. 8 Ekim tarihinde yetişkin, 12 Ekim'de çocuklar için eğitim başlayacak.
Atölyenin eğitmen kadrosu ve verilecek eğitimler şöyle:
İrfan Kangı – Sahne Tatbikatı ve Sahne Pratiği
Zeynep Gülmez – Sinema ve Televizyonda Oyunculuk Teknikleri
Orçun Kaptan – Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Beden Dili
Aslı Omağ – Şan, Ses, Nefes
Bülent Seyran – Oyunculuk, Yaratıcılık ve Bakış Açısı
Cenk Tunalı – Temel Oyunculuk Eğitimi, Tirat ve Oyunculuk Çalışması
Kerem Seven – Diksiyon ve Etkili Konuşma
Barış Kıralioğlu – Sahne Tatbikatı ve Sahne Pratiği
Hakan Bilgin – Oyunculukta Kişisel Gelişim ve Farkındalık
Bilal Çatalçekiç – Yetişkin ve Çocuklar için Ritim ve Beden Perküsyonu
Banu İnan – Çocuklar için Drama Eğitimi
Serap Üstün – Çocuklar için Drama Eğitimi