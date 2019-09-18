Yetişkinler ve çocuklar için bağımsız oyunculuk atölyesi başlıyor

Farklı disiplinleri bir araya getirerek 360 derece sanat atölyeleri düzenleyen Indenpendents Club, Epizot Görsel Sanatlar ile birlikte hem yetişkinler hem de çocuklar için ‘Bağımsız Oyunculuk Atölyesi’ni başlatıyor. 4+4 ay sürecek atölyeyi başarıyla bitirenler kapalı gişe oynayan pek çok oyunun yapımcısı Epizot Görsel Sanatlar’ın yeni sezonunda, ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaşma şansı yakalayacak.

Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuk, Müzikal Tiyatro, Yoga Drama, Sahne Dövüşleri gibi disiplin ve disiplinlerarası atölyeler düzenleyen Independents Club, Epizot Görsel Sanatlar ile birlikte ‘Independent Workshops' altında Bağımsız Oyunculuk Atölyesi başlatıyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE SEKİZ AYLIK YOĞUN PROGRAM

Dört artı dört ay şeklinde iki kur olmak üzere toplamda sekiz ay sürecek atölye, hem sahnede hem de kamerada oyunculuk eğitimine yoğunlaşacak. Ünlü isimler tarafından farklı tekniklerle oyunculuğa yepyeni bir bakış sunacak eğitim yetişkinler için ayrı çocuklar için ayrı gruplarla gerçekleşecek.

Hafta içi saat 19.00-21.30 saatleri arasında düzenlenecek ‘Bağımsız Oyunculuk Atölyesi'ne ilerleyen dönemde hafta sonu kayıtları da alınacak. Bütün katılımcılar atölye sonunda katılım belgesi alıp sahneye çıkacak. Sekiz ay sonunda, bütün katılımcıların yer aldığı bir oyun sahnelenecek, ve Independents Club & Epizot Görsel Sanatlar tarafından katılım belgeleri takdim edilecek. Profesyonel isimlerin önderliğinde gerçekleşecek ‘Bağımsız Oyunculuk Atölyesi' sonunda seçilen başarılı oyuncu adayları Epizot Görsel Sanatlar yapımlarında rol alma şansı yakalayacak.

SON KAYIT TARİHİ 30 EYLÜL

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü isimleri kadrosunda bulunduran atölyede yetişkinler ve çocuklar için drama, oyunculuk teknikleri, şan, nefes, doğaçlama, etkili konuşma gibi pek çok farklı eğitim verilecek. İstanbul Kadıköy'de bulunan Independents Club'da düzenlenecek Bağımsız Oyunculuk Atölyesi'ne kayıtlar 1 Eylül 2019'da başlıyor, son kayıt tarihi ise 30 Eylül. 8 Ekim tarihinde yetişkin, 12 Ekim'de çocuklar için eğitim başlayacak.

Atölyenin eğitmen kadrosu ve verilecek eğitimler şöyle:

İrfan Kangı – Sahne Tatbikatı ve Sahne Pratiği

Zeynep Gülmez – Sinema ve Televizyonda Oyunculuk Teknikleri

Orçun Kaptan – Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Beden Dili

Aslı Omağ – Şan, Ses, Nefes

Bülent Seyran – Oyunculuk, Yaratıcılık ve Bakış Açısı

Cenk Tunalı – Temel Oyunculuk Eğitimi, Tirat ve Oyunculuk Çalışması

Kerem Seven – Diksiyon ve Etkili Konuşma

Barış Kıralioğlu – Sahne Tatbikatı ve Sahne Pratiği

Hakan Bilgin – Oyunculukta Kişisel Gelişim ve Farkındalık

Bilal Çatalçekiç – Yetişkin ve Çocuklar için Ritim ve Beden Perküsyonu

Banu İnan – Çocuklar için Drama Eğitimi

Serap Üstün – Çocuklar için Drama Eğitimi