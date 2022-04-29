Yetişkinlere yönelik Perşembe Atölyeleri yeniden başlıyor

İstanbul’daki Çağdaş Sanatlar Müzesi Arter’de, sanatçı Güneş Terkol yürütücülüğünde düzenlenen Perşembe Atölyeleri yeniden başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arter'in güncel sergilerinden seçilen farklı yapıtlar aracılığıyla çağdaş sanatta yorumlama ve üretim süreçlerinin keşfedilmesini amaçlayan atölyeler, 12 Mayıs saat 14:00'te ‘Mendilde Hikayeler Atölyesi', 26 Mayıs saat 14:00'te ise ‘Düş Atölyesi' başlıklarıyla düzenlenecek. Mendilde Hikayeler Atölyesi'nin içeriği, Handan Börüteçene'nin Annemin Gösterisi (2002) başlıklı eserinden yola çıkıyor. Sanatçının kendi bireysel tarihi aracılığıyla tarihsel mirasın örtüsünü aralaması fikrine odaklanan atölye kapsamında OyunBu sergisini gezen katılımcılar, belleklerinde canlanan anıları mendillere aktaracaklar. Düş Atölyesi'nin içeriği ise Füsun Onur'un OyunBu sergisi kapsamında sergilenen Eski Eşyaların Düşü (1985) başlıklı yerleştirmesinden yola çıkıyor. Onur'un bu yerleştirmesinde ev içine ait eşyalar ve nesneler bir düş ortamında karşımıza çıkıyor. Atölye kapsamında OyunBu sergisini gezen katılımcılar, tuval üzerine kendi kompozisyonlarını oluşturacaklar.