Yevmiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre yevmiye mi, yövmiye mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘yevmiye'dir.
YEVMİYE NE DEMEK:
1- Gündelik.
2- Her gün.
YEVMİYE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yevmiye mi, yövmiye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yevmiye şeklinde olmalıdır.
yövmiye (Yanlış kullanım)
yevmiye (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aldığı üç kuruşluk yevmiyeyi de şans oyunlarına yatırıyordu.”