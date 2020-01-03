Yıl 2020 ama Kültür Bakanlığı konteynerde temsil ediliyor!

Bursa'nın İznik ilçesinde tek ulusal arkeoloji müzesi tamamlanamayan restorasyon nedeniyle 8 yıldır kapalı. Yıkılan müze binası da o zamandan bu yana konteynerde hizmet veriyor. Kısacası Kültür Bakanlığı bir konteynerde temsil ediliyor. 15 bin eser ise çürüyor...

Müze restorasyon nedeniyle 8 yıl önce ziyaretçilere kapatıldı. Müzenin doğusunda bulunan idari bina ve deposu da yenisi inşa edilmek üzere yıkıldı. Müze müdürlüğü aynı alan içine konulan konteynere taşındı. Geçtiğimiz mart ayında İznik'te incelemeler yapan AKP’li Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı içinde müzenin restorasyonunun tamamlanıp açılacağının müjdesini vermişti.

AÇILMADI ÜSTELİK KONTEYNERDE TEMSİL EDİLİYOR

Ancak, ne müze tamamlanıp açılabildi, ne de yıkılan idari binanın yerine yenisi yapılabildi. Koskoca Bakanlık, 8 yıldır derme çatma bir konteynerde temsil ediliyor. Kapalı olan müzeye dışarıdan bakmakla yetinen ziyaretçiler ise bu duruma tepkili. “Müze kapalı, koskoca Kültür Bakanlığı konteynerden temsil ediliyor. Olacak şey değil. Yakışmıyor. Açılmasının sözünü kim verdiyse yerine o getirsin” ifadelerinde bulunuyorlar.

AKP’Lİ IŞIK: TARİH FIŞKIRDI YAPAMADIK

Aynı tarihte İznik’te gelen AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık da, “Temel kazaları sırasında yine bir tarih fışkırdı ve müzeyi biz oraya yapamadık. Yeni bir müze yerini en kısa sürede belediyemiz planlara koyduğu takdirde bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya yapacak. İznik’te yer altı ve gölden çıkartılmış çok sayıda tarihi eserimiz var. Bunları konteynerlerde muhafaza altına alıyoruz. Müzemizi yaptıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin seyretmesi için yerlerine koyacağız” şeklinde konuşmuştu.

İZNİK MÜZESİ HAKKINDA

Sultan I. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına 1388 yılında imarethane olarak inşa edilmiştir. 14. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Osmanlı Mimarisinde ilk kez ters “T” planlı olarak yapılmış imarettir. Bina üç sıra tuğla bir sıra taş biçiminde inşa edilmiş olup zengin ve renkli bir taş ve tuğla işçiliğine sahiptir.

Yapı, kubbe ve tonozların örttüğü sütun ve payelerin taşıyıcı oldukları bir revakla başlar. Üzerinde kitabe bulunan bir kapı ile ana bölüme girilir. Ana bölüm, merkezinde bir aydınlatma feneri bulunan bir kubbe ile örtülüdür. Ana bölümden üzerleri birer kubbeyle örtülü yan mekanlara geçilir.

Nilüfer Hatun İmareti, Cumhuriyet döneminde değişik gereksinmeler için depo olarak kullanılmış ve 1960 yılında restore edilerek aynı yıl müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede İznik ve çevresinde toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli buluntular ile Ilıpınar, Roma Tiyatrosu, İznik Çini Fırınları kazılarında çıkarılan eserler yer almaktadır.

Müze bahçesinde Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri sergilenmektedir. Bu eserler; sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, ambonlar, steller, yazıtlar, çörtenler ve İslami mezar taşlarından oluşmaktadır. Müzede 15 bin 59 adet eser bulunmakta.