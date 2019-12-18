Yıl dönümü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yıldönümü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yıl dönümü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yıldönümü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yıl dönümü’dür. Yıl dönümü mü, yıldönümü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yıl dönümü'dür.

YIL DÖNÜMÜ NE DEMEK: Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye anlamındadır.

YIL DÖNÜMÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yıl dönümü mü, yıldönümü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yıl dönümü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yıldönümü (Yanlış kullanım)

yıl dönümü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelecek martta evliliğimizin beşinci yıl dönümünü kutlayacağız.”