Yıl yıl incelendi: Erkek ve kadınların yıllara göre müzik sevgileri

Yapılan bir araştırma, erkekler ve kadınların müziğe bakışı arasındaki farklılıkları ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Global bir içecek markasının yaptığı araştırmaya göre, erkekler kadınlara göre çok daha nostaljik, gençlik yıllarını daha çok özlüyor ve “her şeyin eskisi gibi olmadığına” inanıyor.

Araştırmacılar, tüm nesillerdeki erkeklerin yüzde 51’inin, gençliklerindeki müziği günümüz melodilerinden “daha iyi” olarak değerlendirdiğini, kadınlarda ise bu oranın yalnızca yüzde 41 olduğunu buldu.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 31’i önceki dönemlere ait televizyon ve filmleri tercih ederken, kadınlarda bu oran yüzde 22’ydi. Erkeklerin yüzde 46’sı politikacılardan ünlülere kadar geçmişteki kamuya mal olmuş kişileri bugüne kıyasla daha yüksek oranda derecelendirirken bu oran kadınların yüzde 44’ü olarak tespit edildi.

KADINLAR SADECE BİR DÖNEMDE FARKLI CEVAP VERDİ

2.000 Britanyalının katıldığı ankette ayrıca son on yılda yaşamın “1960’lar, 1970’ler, 1980’ler, 1990’lar, 2000’ler ve 2010’lara göre daha iyi mi yoksa daha kötü mü” olduğu da soruldu.

Dikkat çekici bir şekilde, 1980’lerin, nostalji liginde zirveye ulaştığı ve erkeklerin yüzde 26’sının bugünü tercih ettiğini, kadınlarda ise bu oranın yüzde 25 olduğu ortaya çıktı.

Erkeklerin yalnızca yüzde 18’i ve kadınların yüzde 15’i 1960’ları tercih ederken erkeklerin yüzde 15’i ve kadınların yüzde 14’ü 1970’leri tercih etti.

Britpop ve hip-hop’ın, “Friends”in ve “The X-Files”ın on yılı olan 1990’lar, kadınlarda (%22) erkeklerden (%17) daha popüler olan tek on yıl oldu.

Her iki cinsiyetin de sadece yüzde 11’i, 2000’lerin ilk 10 yılının sona ermesinden yakınırken, erkeklerin yüzde altısı ve kadınların sadece yüzde beşi 2010’lara geri dönmeyi diliyor.

New York’taki Le Moyne College’da psikoloji profesörü ve nostalji uzmanı Krystine Batcho, “Nostalji, şimdiki zamandan duyulan memnuniyetsizliği yansıtabilir ve erkekler genellikle kültürel değişiklikleri kadınlara göre daha olumsuz görürler.” dedi.

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