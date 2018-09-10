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Yıldız isimler yaza açıkhavada veda edecek
Yıldız isimler yaza açıkhavada veda edecek
Ajad Pekkan, Candan Erçetin, Teoman ve Edis, yaza vedayı Vadistanbul Açıkhava Konserleri ile yapacak. 
Kültür Sanat 10 Eylül 2018 - 12:57

Yaza veda geceleri Atlantis yapım organizasyonuyla gerçekleşecek “Vadistanbul Açıkhava Konserleri 2018”de açılışı 15 Eylül Cumartesi akşamı süper star Ajda Pekkan yapacak.

Müzik dolu geceler, 22 Eylül'de Türk pop müziğinin en güçlü yorumcu, besteci ve söz yazarlarından Candan Erçetin ile devam edecek.

29 Eylül Cumartesi akşamı ise Teoman, Vadistanbul’da rock rüzgarı estirecek.

“Vadistanbul Açıkhava Konserleri 2018″in kapanışını, 6 Ekim Cumartesi günü dans şovları ve şarkılarıyla bu yaza damgasını vuran Edis yapacak.

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