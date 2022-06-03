Yıldız Kenter Belgeseli ve Yıldız’ın Yıldızları konseri izleyiciyle buluşuyor

Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan Caniko adlı belgeseli, 20 Haziran’da izleyiciyle buluşturuyor.

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ENKA Sanat, Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Yıldız Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan Caniko adlı belgeseli, 20 Haziran'da izleyiciyle buluşturuyor. Yönetmenliğini Selçuk Metin, senaristliğini Zeynep Miraç ve danışmanlığını ise Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün yaptığı belgesel, 30'un üzerinde röportajın yanı sıra, izleyicilere 1940-50'lerin Ankara'sı ile son 50 yılın İstanbul'una dair ipuçları ile bugüne kadar gün ışığına çıkmamış çok sayıda fotoğraf ve kayıtla da farklı bir içerik sunuyor. Belgeselden ilhamla, piyanist ve besteci Çiğdem Erken yönetmenliğinde hayata geçirilen ve Yıldız Kenter'e bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Yıldız'ın Yıldızları” konseri ise 21 Haziran'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Bu özel gecede sahneye çıkacak isimler arasında Derya Alabora, Engin Alkan, Emre Altuğ, Can Başak, Ayça Bingöl, Özge Borak, Selçuk Borak, Özdemir Çiftçioğlu, Atılgan Gümüş, Engin Hepileri, Gülen Karaman, Kadriye Kenter, Yeşim Koçak, Şebnem Sönmez, Fırat Tanış, Bennu Yıldırımlar gibi, Kenter'in öğrencileri ve dostları bulunuyor.