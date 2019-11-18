Yıldız Kenter hayatını kaybetti

'Türk Tiyatrosu'ndan bir yıldız daha kaydı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, Amerikan Hastanesi'nde dün saat 19.00 sıralarında hayata veda etti. Devlet sanatçısı Kenter, 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı. Yıldız Kenter için yarın 'Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Kenter dün 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey’in çocuğu olarak 1928’de dünyaya geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik’ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

VASİYETİ ‘YAKILMAK’ OLMUŞTU

Öldükten sonra yakılmak istediğini vurgulayan Kenter, “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet’tin o bölümleri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu” ifadelerini kullanmıştı.

DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Yıldız Kenter’in ölüm haberini alan yakın dostları hastaneye giderken muhabirler Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora ile röportaj gerçekleştirdi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, Kenter'le 58 yıldır tanışık olduklarını belirterek, şunları anlattı:

“Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salon var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene Mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Mustafa, o, ben birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Eğlendi. Geçen sene bu zamanlardı. Ama onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı.”

GEZEN: ONU UNUTMAYACAĞIZ

Cenazesinin yakılmasını istediğini söyleyen Yıldız Kenter’in aile mezarlığına defnedileceğini söyleyen Gezen şöyle devam etti.

“Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu başkaydı. Kilyos'taki Müşfik Abi’nin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hoca’yla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor. Anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Emek çok kutsaldır. Onu unutmayacağız”

ALABORA: DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUYDU

Mustafa Alabora ise, “Müjdat kadar eski bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne denilebilir ki? Sadece şu denilebilir: Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var” diye konuştu.

HOCALARIN HOCASI OLDU

Kurduğu ‘Kenter Tiyatrosu’nda çok sayıda ismi oyunculuk dünyasına kazandıran Yıldız Kenter, 1981 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ ünvanını almıştı. Kenter’in vefatının ardından ünlü isimler Instagram hesaplarından Kenter hakkında paylaşımlarda bulundu ve yaşadıkları acıyı ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle şu mesajı yayınladı:

* Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

* Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna…

* İnanıyorum ki, Yıldız Kenter’in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır.

* Hepimizin başı sağ olsun.