Yıldız Kenter için ‘Kenter’ tiyatrosunda tören düzenlenecek

Bir süredir evinde tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, geçtiğimiz Cumartesi günü özel bir hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gören usta oyuncu Yıldız Kenter burada hayata veda etti. Ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Yıldız Kenter'in cenaze töreninin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Oyunculuk sektöründeki pek çok usta ismin hocası olan Yıldız Kenter’in cenaze töreninin ayrıntıları ortaya çıktı. Böylelikle Kenter’in ‘cenazem yakılsın istiyorum’ şeklindeki sözlerinin uygulanmayacağı ortaya çıkarken ünlü ismin ölümü sonrasında hastaneye giden Müjdat Gezen’in yaptığı “Kilyos'taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz” şeklindeki açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeşilçam’ın usta İsmi Yıldız Kenter, 19 Kasım günü saat 10.00’da Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden hareket ederek Aşiyan Mezarlığı’nda ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

Yıldız Kenter’in ölümü en çok da öğrencilerini üzdü. Ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ustaları Yıldız Kenter’e veda ettiler.

CENAZESİ TİYATROYA GETİRİLDİ

İstanbul’da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in cenazesi Kenter Tiyatrosu’na getirildi. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenecek.