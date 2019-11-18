Yıldız Kenter’in hayatı ve tiyatro oyunları: Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşındaydı?

Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 91 yaşındaki Yıldız Kenter dün akşam saat 19.00’da yaşama veda etti. İşte Yıldız Kenter’in unutulmaz tiyatro oyunları ve sinema filmleri…

YILDIZ KENTER KİMDİR?

İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı. 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de “Değişen Eğitim Metotları” ve “Oyunculuk Metotları” üzerine çalışmalar yaptı.

1956 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde bölüm başkanlığı ve hocalık yaptı. 1962’de tiyatroya hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de, İstanbul’da, Kenter Tiyatrosu'nun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez Altın Portakal ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı, 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1981’de “Devlet Sanatçısı” olarak ödüllendirildi. 1984 de Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. 1989 yılında, Korsika – Bastia Film Festivali'nde, Hanım filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübü'nün “The Melvin Jones”uyla ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda “Avni Dilligil” ödülüne layık görüldü.1994’de Konken Partisi oyunundaki Fonsia rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995’de Kültür Bakanlığı, tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış” ödülü ve 1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından verilen Onur Ödülü, Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

Maria Callas rolüyle, 1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı”, 1998 Muhsin Ertuğrul Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, MARTI adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999 Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne laik görüldü. Aynı ödülü 2000 yılında, Nükte adlı oyundaki rolüyle yeniden kazandı. 2005–2006 sezonundan bu yana sahnelenen Gece Mevsimi adlı oyundaki Lily rolüyle, Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

Kent Oyuncuları’nın kuruluşunun 45. yılında yeniden Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter, oyunculuk kadar önemsediği oyuncu yetiştirme görevini Koç Üniversitesi’nde verdiği derslerle sürdürdü. 2008–2009 sezonunda başrollerini Defne Halman ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Victoria (Zafer)’i sahneye koyarak 60. sanat yılını kutladı. 2009-2010 sezonunda Eugene Stickland’ın Kraliçe Lear adlı oyununu yönetti ve baş rolünü oynadı. Bu oyunla 2010 yılı Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden – Neyzen Kerem Tufan – İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)

Salıncakta iki kişi : William Gibson – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1969

Ben Anadolu : Güngör Dilmen – Kent Oyuncuları – 2007

Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları – 2006

Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz – Kent Oyuncuları – 2005

Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları – 2004

Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları – 2002

Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları – 2001

Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları – 2000

Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları – 1998

Harold ve Maude : Colin Higgıns – Kent Oyuncuları – 1990

Hamlet : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1959

Öfke : John Osborne – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1958

Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1957

Çöl Faresi : Ladislas Fodor – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1957

Yağmurcu : N. Richard Nash – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Misafir (oyun) : Fritz Schweiger – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Finten : Abdülhak Hamit Tarhan – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Maria Stuart : Friedrich Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Şatoya Davet : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Onunikinci Gece : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954 – 1957

Lady Frederick : W. Somerset Maugham – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1953

Gelin (oyun) : Emile Zola\Marcelle Maurette – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1953

Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Ramak Kaldı : Thornton Wilder – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Elektra : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Öteye Doğru : Sutton Vane – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1951

Miras (oyun) : Augustus Goetz – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1951

Hile ve Sevgi : Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1950

Yalancı : Carlo Goldoni – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Peer Gynt : Henrik İbsen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Scapin'in Dolapları : Molier – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Antigone : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

ROL ALDIĞI FİLMLER



1951 Vatan İçin – Büyükanne

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın – Pembe

1967 Yaşlı Gözler – Ümran

1971 Anneler ve Kızları – Fatma

1971 Elmacı Kadın Fatma, Gündoğdu bacı

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe – Huriye Bacı

1974 Bir Ana Bir Kız – Zeynep

1983 Zulüm – Orhan’ın annesi Ayşe

1988 Hanım – Olcay Hanım

1999 Güle Güle – Zarife

2001 Büyük Adam Küçük Aşk – Müzeyyen Hanım

2005 Sen Ne Dilersen – Dadı Mimi

2007 Beyaz Melek – Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı