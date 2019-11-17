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Yıldız Kenter’in vefatı sonrası ünlü oyuncudan duygusal paylaşım!
Yıldız Kenter’in vefatı sonrası ünlü oyuncudan duygusal paylaşım!
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, Kenter'in vefatı nedeniyle duygusal bir paylaşımda bulundu.
Kültür Sanat 17 Kasım 2019 - 20:49

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, 91 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter’in vefatı nedeniyle duygusal bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından Yıldız Kenter ile olan fotoğrafını paylaşan Ayşegül Aldinç, şu ifadeleri kullandı:

“İçimden bi şey koptu. Sizden geriye olağanüstü bir kariyer, hocaların hocası olma özelliğiniz, disiplin ve dirayetin kadın adı, kulaklarımızdan silinmeyecek caniko hitabınız ve buralara sığmayacak çok fazla olumlu özellik kaldı. Mekanınız cennet, ruhunuz şâd olsun.”

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