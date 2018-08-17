Yıldız Tilbe: Gitmeyeyim biraz daha söyleyeyim

Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde dördüncü kez konser veren Yıldız Tilbe hayranlarına yine muhteşem bir gece yaşattı. Yıldız Tilbe kendisini izlemeye gelen hayranlarına danslarıyla da coşkulu anlar yaşattı.

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye'de binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Her şarkısını ezbere bilen seyircisine saatlerce süren müzikal bir şölen yaşatan Tilbe, bitmeyen enerjisi ve danslarıyla kendine hayran bıraktı.

‘BİRAZ DAHA SÖYLEYEYİM’

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Tilbe, bir ara seyirciye dönerek “Gitmeyeyim, biraz daha şarkı söyleyeyim” dedikten sonra “Damar mı eğlenceli mi şarkı istersiniz?” diye sordu. Seyircilerin damar tezahüratları ağır basınca slov şarkılarıyla devam etti.