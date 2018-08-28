Yıldız Tilbe sahnede hediye edilen halının üzerine yattı

Yıldız Tilbe, Uşak'ta konser verirken, kendisine hediye edilen halının üzerine yattı ve binlerce kişiyi coşturdu.

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Utaş Uşakspor'un 2018-2019 sezonu açılış gecesinin konuğu olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe yağan yağmura rağmen konseri yarıda kesmedi. Program sonunda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın hediye ettiği yıldız motifli tarihi Uşak halısının üstüne yatan ünlü sanatçı, geceye damgasını vurdu.

Tilbe’nin konserine on binlerce kişi katıldı. Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip de tam kadro olarak konserde yer aldı. Tilbe, konser öncesinde sosyal medya hesabından Uşak’a geleceği için çok mutlu olduğunu ve dünyaca ünlü Uşak halılarına hayranlığını belirtmişti.



İHA