Yıldız Tilbe ve Duman konserlerine yoğun ilgi

Küçük Çiftlik Park pandemiden bu yana ilk kez konser serisi ile kapılarını müzik sevenlere açtı. Yoğun ilgi gösterilen Duman konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Duman, uzun bir aradan sonra İstanbul’daki ilk konseriyle hayranlarıyla buluştu.

“15 BİN KİŞİLİK MEKANIMIZI 1200 KİŞİYE AÇTIK”

Küçük Çiftlik Park sahibi ve işletmecisi Naz Kavran, “Bir buçuk sene sonra ilk konserimiz. Bu sezon açılınca, izinler gelince, bugün 9 Temmuz’da sezonu açıyoruz. İki sezondur, bugünü bekliyoruz. HES uygulaması, ateş ölçümü ve maske kontrollerini yapıyoruz. 15 bin kişilik mekanımızı bin 200 kişiye açtık, bu gece” diye konuştu.

Konseri dinlemeye gelen Hatice Korkmaz “İki yıl sonra ilk defa konser görünce biletimizi hemen aldık. Biraz garip hissediyorum. Sıkıntılı bir ortam eğleneceğimiz için mutluyum” şeklinde konuştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’ndeki Yıldız Tilbe konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Saat 21.00’de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden gelmeye başladı.

ATEŞ ÖLÇÜLDÜ, HES KODLARI KONTROL EDİLDİ

Konser öncesi, içeri girişlerde müzikseverlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

“KONSERE İHTİYACIMIZ VARDI”

Konser öncesi görüşlerini belirten müzikseverler, heyecanlı olduklarını belirtirken, tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi. Bir müziksever, “Heyecanlıyız, uzun süreden beri ilk defa geliyoruz” dedi.

Konsere ihtiyaç olduğunu belirten başka bir müziksever ise, “Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı” diye konuştu.

Tedbirleri değerlendiren bir vatandaş ise, “Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde her hangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun” şeklinde konuştu.

TİLBE’DEN CORONA GÖNDERMESİ

Uzun bir ayrılığın ardından hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, “Benim hiçbir yerim tutmuyor. Corona boyunca, ay valla bak, şuralarım falan feci. Özlemişiz birbirimizi. Ne diyelim özletenlere şükürler olsun” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir Aylar sonra konser sevinci! Hasret sona erdi