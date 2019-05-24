Yıldızlar Bodrum’a akıyor

Bodrum Bardakçı Koyu’nda bulunan eğlence ve konaklama mekanı Azka Otel, önümüzdeki Haziran ayında birçok isme ev sahipliği yapacak. “Geleneksel Azka Yaz Konserleri” kapsamında düzenlenecek etkinlik, 3 Haziran’da Ömür Gedik-Ferda Anıl Yarkın konseri ile başlayacak. Bayramın birinci günü Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün kahkaha dolu sahne şovu ile devam edecek. Bayram coşkusunu ikinci günde Banu Zorlu ile sürecek. Başarılı şarkıcı Seda Sayan da etkinlikler kapsamında sahne alacak.

İŞTE, PROGRAM…

3 Haziran: Ömür Gedik & Ferda Anıl Yarkın

4 Haziran: Safiye Soyman & Faik Öztürk

5 Haziran: Banu Zorlu

6 Haziran: Seda Sayan

7 Haziran: Fedon

8 Haziran: Elif Kaya

9 Haziran: Nil Karataş & Cerem Onurluer

10 Haziran: Aslızen

11 Haziran: Umut Açıkgöz

12 Haziran: Nicole Rona