Yıldızların buluştuğu ‘9 Kere Leyla’nın çekimleri başladı

Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı ve yıldız isimlerin buluştuğu komedi filmi '9 Kere Leyla'nın çekimleri başladı.

‘9 Kere Leyla'nın çekim hazırlıkları İstanbul'da başladı. Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.

Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz'da çekim mekanı olan şık villada bir araya geldi.

FİLMİN KONUSU

‘9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor. Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”