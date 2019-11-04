Yılın bileti seçiliyor

Tiyatro koltuklarının seyirciye doyduğu, festivallerin ülkenin dört bir yanını gezdiği, müzikaller, stand-up gösterileri ve açıkhava konserleri ile dolu heyecan verici bir sene geride kalmak üzere. Sıra 2019'un en beğenilen isimlerini seçmeye geldi. 4 Kasım'da başlayan ve 10 Kasım tarihine kadar Biletix resmi internet sitesinden yapılmaya devam edilecek olan Yılın Bileti oylamasında en beğenilenler tamamen kültür sanat sevenlerin oylarına göre belirlenecek.

19 Kasım gecesi gerçekleşecek ödül töreninde En Beğenilen Kadın Sanatçı, En Beğenilen Erkek Sanatçı, En Beğenilen Yabancı Sanatçı , En Beğenilen Festival, En Beğenilen Tiyatro Oyunu, En Beğenilen Müzikal ve En Beğenilen Stand-up/Komedi Sanatçısı kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Oylamaya katılanlara 2020'de görmek istedikleri sanatçıların da sorulduğu Yılın Bileti'nde, bu sene sürpriz kategoriler de yer alacak.

1 hafta süreyle devam edecek Yılın Bileti anketine katılanlar arasından bir şanslı kişiye de bin TL değerinde “Biletix Hediye Kart” verilecek. Hediye kart sahibi, kartını tüm yıl boyunca dilediği kültür, sanat, müzik, spor, sahne, aile ve eğitim etkinliklerinde kullanabilecek.