Yılın dev transfer! Zülfü Livaneli, İnkilap Kitabevi’nde…

Edebiyat ve müzik alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Zülfü Livaneli’nin kitapları bundan böyle İnkilap Kitabevi etiketi ile yayınlanacak. Livaneli, Amerika'nın büyük yayınevlerinden St Martin's Press tarafından Bliss adıyla yayınlanan “Mutluluk”, Yüksek Edebi Değeri ödülüne 2006 yılında layık görülmüştü.

Her yıl İngilizce yazılan kitaplara verilen ve Büyük Bir Yazarın Keşfi adını taşıyan bu ödülde bir ilk yaşanmış, Zülfü Livaneli, ödülü kazanan ilk yabancı olmuştu.

YENİ YILDA KİTAP MÜJDESİ

Zülfü Livaneli ayrıca “Engereğin Gözündeki Kamaşma” ile Balkan Edebiyat Ödülü (1997), “Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm” ile Yunus Nadi Roman Ödülü (2001), “Son Ada” ile Orhan Kemal Roman Armağanı (2009) ve Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödüllerinin de sahibi.

En son 2017 yılında “Huzursuzluk” adlı romanı yayımlanan Zülfü Livaneli'nin yüz binlerce okuru, yeni romanını merakla bekliyor. Okurların hasreti, 2020'de Livaneli'nin İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanacak yeni romanıyla son bulacak.