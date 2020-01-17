Yılın en genç sergisi ‘On Bir (11)’ kapılarını açtı

Yılın en genç sergisi ‘On Bir (11)’ kapılarını açtı

Masterpiece Hall by QNB First On Bir (11) Sergi Serisi, dün sanatseverlerle buluştu.

Sarp Evliyagil, Agâh Uğur, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Özge Günaydın, Levent Erden, Sitare Sezgin, Arzu Kunt, Evrim Timur, Merve Dinçkol, Gamze Akgüney, Gülin Bozkurt, Berna Narmanlı Arpacı gibi iş, akademi ve sanat dünyasından isimler serginin açılışına katıldı.

Masterpiece Sanat Merkezleri'nin Maslak'ta dev bir alanda faaliyet gösteren ana merkezi Masterpiece Hall'da kapılarını açan sergide Candeğer Aydın, Fatih Eseler, Gabriel Vorbon, Gamze Zorlu, Gizem Candan, Lal Batman, Lara Birgit Kamhi, Mehmet Ali Yıldız, Muzaffer Tuncer, Oğulcan Sürmeli ve Taylan Türkmen'in aralarında bulunduğu, 11 genç sanatçının, yeni medya, resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserleri görücüye çıktı.

Kreatif direktörlüğünü ve küratörlüğünü Ayça Okay'ın üstlendiği On Bir (11) Sergisi'nin sanat kurulunda ise Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İskender, koleksiyoner ve iş insanı Agâh Uğur gibi önemli isimler yer alıyor.