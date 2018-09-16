Yıllar sonra gerçek ortaya çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı programına alınan ve Bartın Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında kazı çalışmaları başlayan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti’nde yıllar sonra bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Yıllardır yerli kaynakların mimarisinden hareketle 15. yüzyılda bölgeye su getirmek için 47 gözlü olarak yapılan su kemeri olarak nitelendirilen ve bugüne kadar tanıtımlarda bile hep bu şekilde kullanılan kalıntıların 6. yüzyıla ait bir bazilika olduğu ve 1873 yılında bölgede ilk arkeolojik kazıyı yapan Alfred Biliotti tarafından bazilika olarak rölevesinin yapıldığı ortaya çıktı.
(İHA)