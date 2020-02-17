Yılmaz Erdoğan’dan yeni şiir kitabı
Edebiyat ve sinema dünyasının başarılı ismi Yılmaz Erdoğan, 8 yıl aradan sonra şiir kitabı yayınladı. Bin Aşık Yılı Uzakta isminde yayınlanan kitap, okurlarla buluştu.
Vizontele, Organize İşler, Kelebeğin Rüyası, Ekşi Elmalar gibi filmleri yöneten Yılmaz Erdoğan, Kayıp Kentin Yakışıklısı, Anladım, Sahiler Düş Düşler Sahi isimli şiir kitaplarının da sahibi.
ARKA KAPAKTAN
Yeterince gerdim
Artık eriyorum.
Damla damla
Oluk oluk…
Bir yolculuk
Maddenin halleri arasında
Ahval sarmaşığının spiral gölgesinde
İki otuz beş bir kadrajda
Ve yakın plan
Kendimle vedalaşıyorum.
Küfretmeyi bıraktım.
Sabır çitliyorum.