Yılmaz Gruda 70’inci sanat yılında, yine sahnede!

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Yılmaz Gruda 70. sanat yılını 29 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde ‘Gülmeye Geldik Dünyaya’ adlı tiyatro oyunu ile kutlamaya hazırlanıyor.

Barbaros Uzunöner’in Gruda’ya eşlik ettiği oyun, tiyatro tarihimizi eğlenceli ve mizahi bir üslup ile anlatıyor.

“Yetmiş yıldır sahnelerdeyim ve bu ülkede ilk stand-up yapan benim” diyen usta oyuncu Gruda, “Türkiye'de zirveye çıkmış birçok ünlü ismi sanata ben kazandırdım. Tüm yaşadıklarımı ve tecrübemi bu oyun için bir araya getirdim. Barbaros ile beraber iyi çalıştık ve neticesinde kaliteli bir oyun çıktı ortaya. Oyunumuz, tiyatromuzun bugünlere nasıl geldiğini bilgi ve mizahın yardımıyla sahneye taşıyor” dedi.