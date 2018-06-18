Yılmaz Gruda’ya ABD’de ‘Ömür Boyu Başarı Ödülü’ verildi

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Yönetmenliğini Sitare Yıldırım'ın, sorumlu yapımcılığını ise Yüzüklerin Efendisi serisinin yapımcılarından Rick Porras'ın yaptığı ödüllü film ‘Butler’da rol alan duayen sanatçı Yılmaz Gruda'ya, Amerika'da gerçekleşen ‘Julien Dubuque Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

Filmde görme engelli, antikacı Ayhan Amca karakterine hayat veren Gruda, uzun seyahat süresi sebebiyle festivale katılamazken filmdeki rolüyle ilgili şunları söyledi; “Filmde sahip olmadıklarınızın peşinde koşmanın değil, sahip olduklarınızı en iyi biçimde sahiplenmeniz gerektiği fikri hoşuma gitmişti. Frankenstein oyunu döneminde de gözleri görmeyen birini canlandırdığım için role kendimi yakın hissettim. Tabii farklı olarak gözlemlediğim ya da belleğimde olan âmâların da yeniden peşine düştüm. Kulaklarını göz haline getirdiklerini gördüm ve o gözlemlerle oynadım. Çekimler boyunca ekipteki donanımlı genç arkadaşlarımızla biraradaydım. Senaryo çok güzel yazılmıştı ve bizler güzel bir beraberlik kurarak çalıştık. Kendimize özgü bir çerçeve yarattık. Yönetmenimiz Stare Yılmaz'ın sadece film donanımı değil, insan donanımı da vardı. Değerlendiren ve bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim”

3 farklı festivalden 5 ödülün sahibi olarak dönen dram-fantastik-komedi türündeki film, aynı festivalde Türkçe yarışarak ‘En İyi Uzun Metraj Özel Mansiyon' ödülünün de sahibi oldu.